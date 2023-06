Après la détérioration d’une caméra de surveillance lundi, voilà que le bureau de Poste de Vieux-habitants a été la proie des flammes, la nuit dernière. Les dégâts sont considérables. Il semble que rien n’ait pu être volé. Les usagers en sont quittes pour faire des kilomètres pour retirer des sous, ou bénéficier des autres services habituellement proposés par ce site.

Nadine Fadel, avec Thierry Philippe •

Le bureau de Poste de Vieux-Habitants a été l’objet d’un violent incendie, durant la nuit dernière (du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin 2023). Le sinistre a débuté vers 2h00 du matin.

Les dégâts occasionnés sur le bâtiment sont très importants.

Incendie du bureau de Poste de Vieux-Habitants - 01/06/2023. • ©Thierry Philippe

Selon les premières observations faites sur place, le feu serait parti de deux poubelles incendiées et placées sur la façade du bâtiment de plus de 200 m2 de plain-pied, qui se situe face au cimetière de la commune.

Déjà, lundi dernier, la caméra de vidéo-surveillance du distributeur de billets avait été détériorée.

Cette succession d’évènements laisse penser à des actes volontaires, dans le but probable de commettre un casse. L’enquête de la gendarmerie le déterminera.

Incendie du bureau de Poste de Vieux-Habitants - 01/06/2023. • ©Thierry Philippe

Il semble que, s’il les faits sont l’œuvre de malfaiteurs, ceux-ci ne seraient pas parvenus à leurs fins.

En effet, si les pompiers sont venus à bout des flammes, ils n’ont pas pu pénétrer les locaux du bureau de Poste, du fait des dispositifs de sécurité instaurés. Aucun accès n’a été forcé et les portes restent inopérantes. Les soldats du feu n’ont d’ailleurs pas pu procéder aux vérifications d’usage, en cas d’incendie.

Incendie du bureau de Poste de Vieux-Habitants - 01/06/2023. • ©Thierry Philippe

Daniel Cangou, le 6ème adjoint au maire de Vieux-Habitants, en charge de la Sécurité, répond aux questions de Thierry Philippe :

Daniel Cangou, 6ème adjoint au maire de Vieux-Habitants, en charge de la Sécurité • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère

Les conséquences de la fermeture de l’établissement de La Poste de Vieux-Habitants, qui devrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sont nombreuses. Les usagers sont ainsi privés du seul distributeur de billets de la commune ; ils devront se rendre à Baillif ou Bouillante pour retirer de l’espèce. Et, comme tous les débuts de mois, cette période est importante, pour les bénéficiaires d’allocations.

