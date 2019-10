BIEN VIVRE MON COLLEGE

Le Groupe de Partenariat Opérationnel, composé d’agents de la Police nationale de la Police municipale et du rectorat, a échangé avec des élèves de 6ème de ce collège de Pointe-à-Pître, sur les violences sexistes, le cyberharcèlement, et la captation et la diffusion d’images. Les auteurs et les complices peuvent être poursuivis.Et d’autres échanges de ce type sont prévus dans les autres collèges de Pointe-à-Pître puisque ce premier pas franchis avec cette classe de 6ème mais cette problématique concerne toutes les classes du collège, tous les collèges de la ville et même, de l'Archipel.