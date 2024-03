"Bonjour papa", "Coucou maman" : l'escroquerie à l’enfant qui a un problème de téléphone, attention arnaque !

Partager :

La gendarmerie de Guadeloupe met en garde contre une arnaque de plus en plus fréquente. Par sms, des individus se font passer pour l'enfant du destinataire du message, avec pour but d'obtenir de l'argent ou des coordonnées bancaires.

Salut maman, c’est moi j’espère que tu vas bien. Mon téléphone est cassé je n’ai vraiment pas de chance.. Voici mon nouveau numéro, enregistre celui-ci pour le moment. Répond moi quand tu reçois ce message, bisous. Arnaque par sms Dans l'Hexagone, comme en Guadeloupe, des personnes sont susceptibles de recevoir ce type de message, d'un numéro inconnu. Des escrocs se font passer pour l'enfant du destinataire du message afin d'extorquer de l'argent ou des coordonnées bancaires, par exemple. Une escroquerie qui n'est pas récente mais qui peut occasionner des dégâts. D'autant plus qu'elle touche au cœur de parent et de nombreux Guadeloupéens ont des enfants qui vivent dans l'Hexagone ou ailleurs. D'où ce post Facebook publié par la Gendarmerie de Guadeloupe ce mardi 26 mars. Plusieurs vagues de sms détectées Depuis fin 2022, le site Cybermalveillance.gouv.fr - qui a pour missions d'assister les particuliers, les entreprises, les associations, les collectivités et les administrations victimes de cybermalveillance, de les informer sur les menaces numériques et les moyens de s'en protéger - a identifié plusieurs vagues de SMS frauduleux dans lesquels des escrocs tentent de se faire passer pour l’enfant du destinataire du message. Ils prétextent un problème avec le téléphone ou la ligne téléphonique de l’enfant et invitent le parent à échanger sur l’application de messagerie WhatsApp via un nouveau numéro inconnu. En usurpant l’identité de l’enfant, cette forme d’hameçonnage (phishing) vise à tromper les parents dans le but de leur dérober de l’argent. L’hameçonnage (ou phishing en anglais) est une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance. Il peut s’agir d’un faux message, SMS ou appel téléphonique de banque, de réseau social, d’opérateur de téléphonie, de fournisseur d’énergie, de site de commerce en ligne, d’administrations, etc. Dans ce message frauduleux, l’escroc se fait passer pour un enfant de la victime et prétend avoir rencontré un problème avec son téléphone portable (perte, vol ou casse de l’appareil…) ou avec son numéro de téléphone (perte de carte SIM ou de numéro, crédit épuisé…). Il indique dans ce message un nouveau numéro sur lequel il demande à son parent de le contacter via l’application de messagerie WhatsApp. L’escroc, qui usurpe l’identité de l’enfant, réclame alors au parent de l’argent pour différents motifs : achat d’un nouveau téléphone, problème financier… Cet argent est demandé par virement, par la transmission des coordonnées de carte bancaire du parent ou encore par l’envoi de codes de coupons de paiement (PCS, Transcash, Neosurf…). Que faire quand on reçoit ces messages ? Ne répondez pas ! Ce message à caractère impersonnel est une arnaque envoyée à des milliers de

personnes dont le numéro de téléphone a pu être trouvé sur Internet. N’envoyez jamais d’argent avant d’avoir formellement identifié votre interlocuteur.

Appelez directement votre enfant sur son numéro de téléphone ou via tout autre moyen de contact habituel pour faire confirmer le message reçu. S’il ne répond pas, demandez-lui de vous rappeler ou contactez un proche susceptible de se trouver avec lui. Signalez le message frauduleux sur la plateforme 33 700 ou par SMS au 33 700 (service gratuit). Signalez la tentative d’escroquerie sur la plateforme dédiée du ministère de l’Intérieur (Pharos) : Internet-signalement.gouv.fr. Si vous y avez répondu ? Si vous avez payé, vous êtes victime d’une escroquerie indique la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, au sens de l’article 313-1 du Code pénal. Il s'agit d'un délit passible de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Si vous avez réalisé un virement, alertez immédiatement votre banque de l’opération frauduleuse

pour tenter de suspendre le virement si celui-ci n’est pas encore effectué. Dans le cas contraire,

demandez le retour des fonds. Votre banque pourra exiger une copie de votre dépôt de plainte pour instruire votre demande. Si vous avez communiqué des éléments sur vos moyens de paiement (carte bancaire…), faites

opposition immédiatement auprès de votre banque ou via le service interbancaire d’opposition à carte bancaire au 0 892 705 705. Conservez les preuves ! Conservez les messages reçus (SMS…) et toute autre information qui pourront vous servir pour signaler les faits et déposer plainte. Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ou par écrit au procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en votre possession.

Vous pouvez être accompagné gratuitement dans cette démarche par l’association France Victimes au 116 006 (appel et service gratuits), qui opère le numéro d’aide aux victimes du ministère de la Justice. Service ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h. Pour être conseillé dans vos démarches, contactez la plateforme Info Escroqueries du ministère de l’Intérieur. Extraits de messages frauduleux : bonjour maman/papa. Mon téléphone est cassé. C’est mon nouveau numéro de téléphone. +33XXXXXXXXX vous pouvez enregistrer ceci. envoie moi un message via whatsapp.

Coucou maman, c’est moi. J’ai eu un problème avec mon numéro de téléphone, c’est mon numéro temporaire. Envoie moi un message sur WhatsApp, sur ce numéro le plus rapidement possible ! Je ne pourrai plus te répondre ici comme je n’ai plus de crédit, je dois te parler de quelque chose…

Salut Maman/papa, c’est mon nouveau numéro de téléphone, tu peux enregistrer ce numéro et envoyer un message sur Whatsapp. https://XXXXX +33XXXXXXXXX

Bonjour maman , c’est mon nouveau numéro peux tu le sauvegarder envoyer moi un message sur watsapps sur ce numéro, mon téléphone est cassé

Cc maman J’ai perdu mon telephone peux-tu m’envoyer un message sur WhatsApp a ce numéro +33XXXXXXXXX Alors je sais que tu as recu mon message

papa maman j ai perdu ma carte sim voici mon nouveau numéro 06XXXXXXXX Teste le sur Whatshapp

