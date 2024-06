Camille Galap, ancien recteur de Guadeloupe, vient d'être nommé à la présidence de l'université Paris-Saclay

Camille Galap, ancien recteur de Guadeloupe, vient de prendre en charge la direction de la plus grande université d’Europe, Paris-Saclay après en avoir été l'administrateur provisoire.

Guadeloupe la 1ère, Jean-Claude Samyde, Louis-Gérard Salcède •

Il avait déjà été nommé en tant administrateur provisoire de l'université Paris-Saclay depuis le 4 mars dernier. Aujourd'hui, Camille Calap vient de mettre une nouvelle corde à son arc : il vient d'être nommé à la présidence de l'Université Paris-Saclay.

En tant que professeur des universités et ancien président de l'université du Havre, il se voit confier la responsabilité de diriger la plus grande université d'Europe, classée parmi les 20 meilleures au monde. L'université Paris-Saclay rassemble plusieurs grandes écoles telles que l'ENS, Centrale Supelec, Agro Tech Paris, ainsi que des universités comme Versailles Saint-Quentin, Evry, et des IUT à Sceaux et Saclay.

Né au Havre de parents martiniquais, Camille Galap a grandi en Guadeloupe avant de retourner dans la cité normande pour ses études supérieures. Il y a obtenu un doctorat en biologie et a gravi les échelons universitaires, devenant vice-président puis président de l'université de 2005 à 2012. Il a également été recteur de l'académie de Guadeloupe de janvier 2015 à février 2018. Par ailleurs, il s'est engagé en politique, étant le candidat du Parti socialiste aux élections municipales du Havre en 2014, où il a obtenu 16% des voix face à l'actuel Premier ministre, Edouard Philippe.