Camper tout en respectant la nature, le message délivré par le Parc national, l'ONF et le Conservatoire du Littoral pour Pâques

La tradition en Guadeloupe veut que l’on profite des fêtes de Pâques pour se réunir en famille ou entre amis autour d’un pique-nique ou d’un camping sur les plages. Mais attention à la nature, préviennent les organisations en charge de la préservation de l'environnement

Le week-end pascal est déjà là ! De nombreux Guadeloupéens ont sorti les tentes et tout le matériel adéquat afin de passer un moment agréable en famille ou entre amis, en bord de mer, sur les aires de pique-nique du littoral ou en bord de rivière. Car pour beaucoup, chaque année, Pâques rime avec camping.

Une affluence attendue pour ce week-end de festivités qui est l'occasion pour le Parc national, l’Office national des forêts (ONF) et le Conservatoire du Littoral de rappeler quelques règles.

L'objectif des trois institutions axées autour de la préservation de l'environnement, respecter le littoral, la biodiversité et éviter les dégradations des sites magnifiques qui accueilleront les campeurs.

Sainte-Anne n'en fera pas partie. Le maire de la ville, Francs Baptiste a pris un arrêté municipal interdisant le camping, l’utilisation de barbecues et de feux nus ainsi que le nettoyage d’ustensiles de cuisine sur tout le territoire saintannais. Une décision administrative effective depuis le 15 mars, qui prendra fin le 14 avril inclus. D'autres communes ont posé des restrictions. Des mesures destinées à faire face à l'urgence climatique.

C'est aussi dans ce sens que chaque année, le Parc national, l’ONF et le Conservatoire du Littoral unissent leurs forces pour sensibiliser la population au respect des bonnes pratiques sur les espaces naturels.

Pour toucher un maximum de personnes, des agents du Parc national et de l’ONF effectueront des tournées de sensibilisation communes sur les sites les plus fréquentés afin d’aller à la rencontre des usagers. Des rencontres déjà commencées et qui se poursuivront durant le week-end pascal.

Ces tournées de sensibilisation visent à limiter les atteintes portées à ces sites patrimoniaux ainsi qu’aux espèces qu’ils abritent, en particulier lors de l’installation des campings. L’enjeu est d’éduquer le public à profiter d’activités de plein air tout en limitant son impact sur l’environnement.

Les bonnes pratiques sur les espaces naturels fragiles :