Cancer du sein : le combat d’un couple

Face au cancer du sein, le couple est mis durement à l’épreuve. L’histoire de Laura et Yannick est une leçon de vie. Malgré la détresse et le sentiment d’impuissance, lui a su faire preuve d’une présence et d’un soutien moral sans faille, durant toute la maladie de sa compagne, prenant même la situation en main. Tous deux ont accepté de témoigner, sans tabou, en ce mois d’Octobre Rose.

Josiane Champion •

"Le plus dur, c’est de se sentir totalement démuni". Pas facile de trouver sa place et son rôle, lorsque l’on est le conjoint d’une femme atteinte par un cancer du sein. Yannick a 43 ans ; Laura 37.

La jeune femme est enceinte de près de huit mois lorsque tombe le diagnostic, en juin 2022, à la suite d’une autopalpation. Un traumatisme aussi pour le papa : "On accueille un super bel évènement qu’est la naissance d’un enfant ; en même temps, on a peur pour sa femme. Psychologiquement, c’est compliqué".

Malgré le sentiment d’impuissance, Yannick prend à bras-le-corps la maladie de sa compagne qui, sitôt après l’accouchement, doit entamer les traitements. "C’est vraiment lui qui a pris les choses en main, en employant toujours le « nous » : « on va se faire opérer, on va faire de la chimio »". C’est lui aussi qui la convainc très tôt de raser sa tête, sans attendre de perdre ses cheveux par mèches entières. "J’essaie juste de la pousser pour aller de l’avant. On fait de son mieux, mais en réalité, on n’a aucun pouvoir", admet Yannick, en évoquant ses moments de désarroi : "On se cache pour pleurer, mais on ne le montre pas. Devant elle, on reste digne ; on lui dit « on y va » et on est positif, et on pleure tout seul dans son coin…".

Laura n’a jamais douté de l’indéfectible soutien de son compagnon : "Je sais que beaucoup de femmes perdent leur conjoint pendant cette épreuve. Moi, je n’ai jamais eu cette crainte ; j’ai toujours su qu’il serait là. C'était notre combat à deux, du début jusqu’à aujourd’hui".

Yannick et Laura racontent leur combat contre la maladie :

Aujourd’hui, Laura est rayonnante sous sa chevelure. Alors qu’elle doit encore subir une opération, elle revient sur l’étape délicate qu’a été l’ablation d’un de ses seins :

Ce témoignage a été recueilli lors des Foulées du Ruban Rose, auxquelles Laura et Yannick ont tenu à participer, en famille, le 8 octobre 2023.