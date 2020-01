Capesterre-Belle-Eau : une bibliothèque multimédia pour les aînés

Un nouvel espace bibliothèque multimédia vient de voir le jour à l'Ehpad "NOU GRAN MOUN" du Centre Hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. Une manière de rompre l'isolement des résidents.

René ASDRUBAL, Résident et président du Conseil de la vie sociale

Adèle ALEXANDRE, Résidente et présidente du Conseil de la vie sociale

Claudia PETER, Animatrice Multimédia Responsable espace lire et rêver

Catherina COMAN, Responsable des Affaires Générales et de la Communication C.H Capesterre-Belle-Eau

Lutter contre l'isolement et attirer les résidents de l'EHPAD "Nou Gran Moun", vers d'autres formes d'occupation, c'est l'objectif du nouvel espace bibliothèque, inauguré il y a quelques jours, au Centre Hospitalier de Capesterre-Belle-Eau. En effet, ce lieu de savoir et de découverte, avec vue sur la mer, est avant tout le moyen de faire sortir les résidents de leur chambre. Prétexter la lecture pour s'évader par la promenade, la parole, penser à autre chose, bref une fenêtre sur le monde.En tout, ce sont plus de 3500 ouvrages "papier" qui ont trouvé leur place dans cet espace nommé "lire et rêver" , grâce à un élan de solidarité. Mais les résidents peuvent également découvrir avec l'aide d'animateurs "multimédia", des vidéos, des documents, sur écrans, qui leur parlent.A voir le reportage de Paul-Henri Schol et Jean-Marie Mavounzy avec les interviews de :