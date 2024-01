Carnaval de Guadeloupe 2024 : premiers défilés et premiers incidents

Deux accidents relativement graves ont été à déplorer, en marge des déboulés de dimanche, à Pointe-à-Pitre. L’un concernait une voiture et un deux-roues et, dans le second cas, un cyclomotoriste a heurté un enfant. Deux individus ont été interpellés pour port d’arme. La police nationale en profite pour rappeler qu’elle sera présente tous les dimanches pour assurer la sécurité du public et des carnavaliers, afin que ces moments « se déroulent en toute quiétude ».

C’est en grande pompe qu’a débuté le carnaval de la Guadeloupe 2024, le week-end des 6 et 7 janvier. Et pour cause : cette année, les festivités carnavalesques seront de courte durée, puisqu’il n’y aura que cinq dimanches de défilés, en plus des jours Gras. Mardi Gras sera le 13 février prochain.

Le public s’est déplacé en nombre, dans les rues de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, pour assister aux premiers déboulés. Les membres des groupes, quant à eux, ont parfaitement joué le jeu : ils avaient le sourire et ont assuré un spectacle grandiose, en termes de chorégraphies, de costumes, ou encore de prestations musicales.

Pour éviter que les incidents déplorés l’an dernier se répètent, pour l’actuelle édition de cet évènement phare du calendrier culturel de la Guadeloupe, l’accent sera mis sur la sécurité, tant de la part des responsables des groupes, que des forces de l’ordre.

C’est ainsi que, dimanche dernier, la police nationale a assuré la sécurité des 6000 spectateurs et la douzaine de groupes de carnavaliers, sur la Basse-Terre, où "aucun incident majeur n'a eu lieu, durant cette soirée festive", selon une communication officielle.

À Pointe-à-Pitre, une quarantaine de policiers a sécurisé les divers groupes et près de 8000 spectateurs. Sur place, en marge des déboulés "deux individus ont été interpellés en possession d'une arme de poing", relate la police nationale. Par ailleurs, deux accidents graves de la route ont eu lieu : "peu après 20h00, un véhicule a percuté un deux-roues et, un peu plus tard dans la soirée, un deux-roues a heurté un enfant de 11 ans. Les deux conducteurs étaient sous l'emprise d'un état alcoolique", est-il précisé.

Pour rappel, piloter un engin motorisé est interdit, à l'intérieur du périmètre des déboulés du carnaval ; ces espaces protégés sont délimités et instaurés pour la sécurité de tous.

Chacun doit se montrer vigilant et respecter les règles, pour le bon déroulement du carnaval, qui doit rester un moment de partage, de fête et de liesse populaire.