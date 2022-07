Cédric Cornet entre les mains de la Justice

Le président de la CARL et maire du Gosier est arrivé ce mercredi après-midi à l'aéroport Pôle Caraïbes où, comme il fallait s'y attendre, il a immédiatement été interpellé par les Forces de l'ordre et conduit dans les locaux du Morne Vergain de la Police Judiciaire. Dans le même temps, on apprenait qu'une perquisition avait lieu à son domicile.

Guadeloupe La 1ère •

C'est en raison d'un mandat de recherche décerné à l'encontre de Cédric Cornet la semaine dernière par le Parquet de Pointe-à-Pître qu'il a été interpellé à son arrivée sur le sol guadeloupéen ce mercredi après-midi. Voir : Le Procureur de la République de Pointe-à-Pître lance un mandat de recherche à l'encontre de Cédric Cornet. Les dernières informations sur cette affaire : F. Péroumal et R. Malety ©Guadeloupe Les agents de la Police Judiciaire ont quitté le domicile de Cédric Cornet vers 19h45.

