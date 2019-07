Le CEF de Port-Louis a reçu la visite du préfet ce mardi

Christelle Martial Guadeloupe La 1ère

Christelle Martial Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

C’est une structure alternative à la prison pour les mineurs délinquants récidivistes, et il n’en existe qu’une aux Antilles-Guyane. Il s’agit du Centre Educatif Fermé, situé à Port Louis.Ce mardi, il a reçu la visite du préfet de Région. La structure, financée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, a mis en place un projet autour de la valorisation et du bien être du jeune. Un projet novateur qui permet un suivi scolaire, professionnel, sanitaire et même psychologique.Au sein du CEF de Port Louis, ils sont 12, âgés de 15 à 18 ans, venus de Guadeloupe mais aussi de Martinique de Guyane et de Saint-Martin. Des jeunes au passé souvent lourd et au casier judiciaire chargé.