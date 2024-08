Cérémonie d’ouverture JO Paris 2024 : la Guadeloupéenne Axelle Saint-Cirel, une voix, un symbole, une émotion pure

Son image a fait le tour du monde : la chanteuse lyrique guadeloupéenne Axelle Saint-Cirel a marqué la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024, par son interprétation de La Marseillaise, depuis le toit du Grand Palais. Un moment de grâce absolue, qui restera à jamais gravé dans sa mémoire.

Nadine Fadel, avec Nathalie Sarfati et Albane Lussien •

Axelle Saint-Cirel est celle que nul n’attendait là, mais que tous ont été enchantés de découvrir durant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Elle a ébloui les spectateurs parisiens et téléspectateurs du monde entier, avec son interprétation de La Marseillaise ; une version lyrique, chaude et puissante. L’interprète a fait forte impression, perchée sur le toit du Grand Palais, une main sur un immense étendard tricolore et elle-même drapée dans une sublime robe haute couture signée Dior, aux couleurs de la France.

La Guadeloupéenne Axelle Saint-Cirel portait une coupe afro.

La chanteuse lyrique l’affirme : ce moment est, pour toujours, gravé dans sa mémoire. Elle s'est confiée à Outre-mer la 1ère, au sujet de cette incroyable aventure lors de laquelle elle a été propulsée sur une scène aussi mythique qu’exceptionnelle.

Son souci premier était de rendre fiers sa mère, sa sœur et le reste de la France.

Les symboles étaient multiples, durant le tableau auquel elle a participé. Alors qu’elle chantait, dix statues de femmes sortaient de leurs socles respectifs, sur les rives de la Seine ; des femmes qui ont marqué l’histoire, parce qu’elles "ont rendu l’inimaginable possible", selon Axelle Saint-Cirel.

Ce moment est synonyme de consécration, pour la mezzo soprano Axelle Saint-Cirel, lauréate du concours Voix des Outre-mer en 2023.

Je pense être plus solide, en tant que chanteuse déjà, et en tant que femme Noire qui a grandi dans l’Est de la France, qui a passé une partie de son enfance en Asie, avec des parents Guadeloupéens et la moitié de ma famille qui y est encore. J’ai réussi à embrasser tout ce que je suis, grâce à toutes les personnes qui m’ont donné, dans leur vie. Et, sur une vie, il y a vraiment beaucoup de monde ! Axelle Saint-Cirel, chanteuse lyrique

L’artiste de 28 ans a reçu des milliers de messages, dans lesquels ses correspondants la remercient d’avoir si bien représenté la France... et la Guadeloupe.