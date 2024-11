"Charter Awards" : la Cimade récompense la préfecture de Guadeloupe pour "son zèle dans l'expulsion des Haïtiens"

La mise en scène qui s'est joué Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, ce samedi 23 novembre 2024, peut prêter à sourire, mais le sujet est grave. La dérision est là pour dénoncer l'injustice de certaines procédures administratives. Ces "Charter Awards" sont organisés par la Cimade, l'association qui milite pour les droits des migrants et qui les accompagnent dans leurs démarches administratives.

Le but, c'est de politiser la question de l'enfermement en centre de rétention en Guadeloupe, de montrer que ce sont des politiques inhumaines parce qu'elles rendent criminelles des personnes qui n'ont pas de titres de séjour. Alors même que la trajectoire pour les obtenir est parsemée d'embûches. On veut dénoncer ces pratiques et faire réflechir localement.