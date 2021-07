Circulation interdite sur une partie de la RN 5 à compter de ce lundi

Route de Guadeloupe poursuit l'aménagement de ma circulation entre Palais-Royal et Dothémare, aux Abymes. Des travaux réalisée de nuit vont considérablement perturber cet axe routier pendant les trois prochains jours.

Concrètement ces travaux concernent l’aménagement du Passage Souterrain à Gabarit Réduit (PSGR), avec l'installation de portique de signalisation.

De fait et durant toute la durée des travaux, la circulation sera réglementée de la manière suivante :

* Le lundi 26 juillet 2021 de 21h00 à 05h00 : La circulation sera interdite sur la RN5, entre l’échangeur de Dothémare et le giratoire de Perrin (sens Pointe-à-Pitre / Morne-à-L’Eau).

Les usagers devront suivre la déviation mise en place via la ZAC de Dothémare ou le centre ville des Abymes.

* Le mardi 27 juillet 2021 de 21h00 à 05h00 : La circulation sera interdite sur la RN5, entre le giratoire de Berlette et le giratoire de Perrin (sens Morne-à-L’Eau / Pointe-à-Pitre).

Une déviation sera mise en place au giratoire de Berlette (route de Palais Royal – via le centre ville des Abymes), afin de rejoindre l’échangeur de Providence.