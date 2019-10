Claire Compagnon, Déléguée interministérielle à l'autisme et aux troubles du neuro-développement est en Guadeloupe

© L. Guiolet-Oulac

Pour Claire Compagnon, cette visite en Guadeloupe doit lui permettre tout d'abord de visiter les établissements spécialisés et de faire le point sur tout ce qui est mis en place en Guadeloupe en matière d'accompagnement des enfants et des adultes autistes.Mais elle est aussi venue présenter une plateforme pour mieux détecter les troubles du neuro-développement qui devrait être lancée très prochainement en Guadeloupe. La première a été lancée dans l'Indre tout dernièrement.Et c'est à l’Institut Médico-Éducatif IONA Baie-Mahault, qu'elle a choisi de venir présenter et expliquer cette stratégie nationale et les enjeux de pour un territoire comme celui de la Guadeloupe..L’IME IONA est une structure de l’AGSEA, chargé de dispenser une éducation et un enseignement spécialisé en tenant compte des aspects psychologiques. Il dispose d’une capacité d’accueil de 45 places comprenant une section IMPRO Autistes.