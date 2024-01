Cleeveland Roumillac alias Tania : à cœur ouvert

Son année 2023, la scène, les réseaux sociaux, son alter ego Tania, sa famille, sa communauté, ses ambitions et ses peurs… Cleeveland Roumillac, humoriste guyano-brésilien au million de followers, se livre sur son ascension fulgurante qui puise sa force dans sa sincérité.

"Elle m’a beaucoup aidé à m’assumer" raconte Cleeveland Roumillac, en parlant de Tania, cette diva toujours perchée sur des talons, qui arbore des vêtements sexy, associés à un maquillage renversant et coiffée d’une perruque dont le style change en fonction du mood. Sa personnalité est électrique, confiante, drôle, sublimée par un sens de la repartie surprenant. "Tania est automatiquement plus folle, elle a un sale caractère" affirme l’humoriste guyano-brésilien. A contrario, Cleeveland, lui, est plus introverti, calme et discret. Deux facettes différentes d’une même personne, dans un même corps. Au fil des années, Tania est progressivement devenue son alter ego, une construction individuelle, une façon d’exprimer l’autre version de lui.

Tout commence en 2017, Cleeveland qui débute sur les réseaux sociaux, doit faire la promotion d’un évènement festif sur Instagram. Il a l’idée de jouer une jeune femme, et c’est là que naît Tania. Immédiatement, l’originalité du personnage féminin séduit, de son côté, il y prend goût et continue de faire évoluer Tania, principalement à travers des vidéos humoristiques. Sur Youtube, Cleeveland et Tania, partagent, des anecdotes, des moments de vie, divertissants et émouvants. La série "Tania aide-moi", rencontre un succès retentissant. Le concept est simple : elle répond aux questions des internautes, généralement, à la recherche de conseils sur les décisions à prendre dans leur vie amoureuse. Ce qui plaît, c’est le ton affirmé, honnête, et les réponses avisées. Durant trente minutes, Tania est semblable à cette meilleure amie qui vous révèle vos quatre vérités avec bienveillance.

Ma première scène, c’était en 2017, un stand up de 10 minutes dans un bowling, à Toulouse. Cleeveland Roumillac, humoriste

Un phénomène qui prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux et qui tape dans l’œil de Maldonne qui détecte un potentiel à travailler. Le metteur en scène guyanais propose à Cleeveland les planches, le jeune homme, diplômé d’une licence en portugais, saute sur l’occasion. Depuis, il a quitté son poste de professeur à l’Éducation nationale pour se consacrer pleinement à cette passion. Il a parcouru du chemin, en jouant lors des Mad Gawaya, scène qui rassemble la nouvelle génération d’humoristes Antillo-Guyanais. Son premier spectacle, en 2021, "La seule et l’unique", une rencontre dans la vie réelle avec son public, où il a présenté Tania, et abordé son homosexualité. Un deuxième show, en 2023, intitulé, "Tania, tout ou rien", un bilan, sur le plan professionnel et personnel de ces six années qui ont considérablement bouleversé sa vie.

Un spectacle compliqué à écrire, neuf mois au total. Je traversais plusieurs phases, un ascenseur émotionnel. Je ne voulais pas que ce soit un spectacle dépressif. Les gens viennent et veulent rire. Cleeveland Roumillac, humoriste

Une fois de plus, le succès est au rendez-vous, Cleeveland et son alter ego Tania, signent une tournée quasi complète aux Antilles et en Guyane, 2000 personnes pour une seule représentation en Guadeloupe, et trois dates au théâtre Bobino à Paris.

Avant de monter sur scène, je m’isole une heure avant, je révise mon texte, je teste ma voix, certaines mimiques, et j’écoute du dancehall. Cleeveland Roumillac, humoriste

L’histoire d’un destin presque tracé

Cleeveland Roumillac, naît en juillet 1995, en Guyane, d’une mère brésilienne, et d’un père guyanais. Là-bas, il grandit essentiellement entouré de sa maman, de ses tantes ainsi que de sa grand-mère maternelle.

J’ai grandi avec les femmes et je pense comme les femmes. Les hommes sont logiques, les femmes sont plus dans le détail. Cleeveland Roumillac, humoriste

Des modèles féminins aux caractères bien trempés, qui l’ont accompagné dans la construction de son identité : "j’ai été très indépendant depuis l’âge de 10 ans, j’ai appris à faire à manger et à m’occuper de mon petit frère". À l'âge de 17 ans, Cleeveland fait son coming out, sur Facebook. Révéler son orientation sexuelle aux yeux de tous, que cela plaise ou non, il l’a fait avant tout pour lui.

Je l'ai dit à ma mère, un an après, elle avait peur du monde, de l'extérieur, qu'on me fasse du mal. Cleeveland Roumillac, humoriste

Heureusement, il n’a jamais été victime d’agression physique homophobe, cependant, sur les réseaux sociaux, les remarques, les insultes pleuvent dans les commentaires et les messages. Des mots qui ne l’atteignent pas : "ce qui m’affecte c’est lorsqu’on critique mon travail".

Si, Cleeveland se livre ouvertement sur sa vie, il y a une personne dont il ne fait jamais mention, c’est son père. "On ne se parle pas, depuis 2016" explique le jeune homme de 28 ans, qui décrit une enfance et une adolescence où la figure paternelle a toujours été absente, à l’exception de rares moments.

A un moment donné j’ai eu besoin de lui, et il n’a pas été présent, automatiquement je me suis dit, c’est fini. Je ne peux pas réclamer la présence de quelqu’un qui ne veut pas être là. Je ne le déteste pas, je ne peux pas avoir un manque sur quelque chose que je n’ai jamais eu » Cleeveland Roumillac, humoriste

Ses amis, sa famille

Il y a les liens du sang, la famille qu’on ne choisit pas, et les liens du cœur, celle que l’on se crée, les amis. Notoriété oblige, Cleeveland est très entouré, beaucoup de connaissances, des potes, mais surtout un cercle fermé d’amis. Des personnes qu’il affectionne comme des membres de sa propre famille. D’ailleurs, les idées de ses story time, sont à la fois des expériences personnelles, mais aussi des histoires inspirées de celles vécues par ses amis. "J’ai une relation différente avec chacun mais tout aussi puissante" décrit Cleeveland qui a sélectionné certains pour composer son équipe. À l’image de Christelle, Naoli, sa make-up artiste et coiffeuse, ou encore Elodie sa manageuse. Un rôle qui s’est imposé comme une évidence, explique Cleeveland : "quand j’ai connu Maldone, il m’a dit écoute tu es un artiste, tu vas avoir besoin de quelqu’un qui s’occupe de tout le reste, le cachet, la logistique, les contrats, il te faut quelqu’un de ferme, de confiance, j’ai tout de suite pensé à Elodie."

Une communauté fidèle et loyale

Celui qui se décrit comme à la fois, humoriste, influenceur et créateur de contenus, cumule plus d’un million d’abonnés sur ses différents réseaux sociaux. Des followers qui suivent Cleeveland, son quotidien, ses sorties, ses voyages, partagent et réagissent à ses galères, ses peines et ses joies.

C’est comme ma deuxième famille, j’ai réussi à avoir cette proximité avec eux, parce-que je me suis livré. C’est ce qui crée une communauté engagée. Certains peuvent réaliser une biographie de moi. Cleeveland Roumillac, humoriste

Une notoriété qui s’entrechoque avec le quotidien. Sur ce sujet, Cleeveland est conscient de la vie qu’il a choisi de mener, une vie dont il est fier. Malgré tout, comme tout être humain, il a une batterie sociale qui s’épuise. D'ailleurs, il affirme : "si je sais que je ne peux pas donner l’attention que la personne mérite, je reste chez moi". Une communauté, fidèle et loyale qui grossit au fil des années, des internautes qui tombent aussi sur le charme de son alter ego, Tania. Ils trépignent d’impatience à l’idée de recevoir des conseils, pour quitter son ex toxique, prodigués par cette jeune femme indépendante. Des abonnées qui l’écoutent inlassablement raconter ses anecdotes amoureuses. Tania est comme un bol d’air frais, une parenthèse amusante dans le tumulte du quotidien.

Ils aiment plus Tania, c’est leur copine. Cleeveland Roumillac, humoriste

Si depuis six ans, Tania réconforte les autres, elle aide aussi Cleeveland à s’assumer un peu plus chaque jour, à gagner en confiance et à s'affirmer. Par le passé, ce dernier a vécu une relation amoureuse désastreuse, cinq ans, où sa santé mentale a été ébranlée. Durant cette période, il cherchait une référence, quelqu’un pour lui apporter de l’oxygène alors qu’il s’étouffait. Une zone d’ombre qu’il a traversé seul, et dont il en ressortit plus fort, en couchant sur le papier ses pensées, et se plongeant dans les livres. Cependant, à l’époque, il aurait aimé avoir une Tania dans sa vie. Finalement, grâce à ce personnage féminin, Cleeveland est devenu la personne dont il avait besoin.

Il m'arrive, parfois, de me demander, Cleeveland qu'est-ce que Tania aurait fait à ta place ? Cleeveland Roumillac, humoriste

Si Cleeveland confie avoir toujours voulu être connu, il n’aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Son maître-mot, le travail. Aujourd'hui, il ambitionne de passer des planches au cinéma, avec le rêve de jouer Tania, dans une série, un court métrage ou pourquoi pas, un film.