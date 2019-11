La colère des mandataires de justice

Depuis plusieurs mois, elles cherchent à se faire entendre. L’Etat ne les a pas rétribué pour leur travail depuis près de 2 mois. Leur rôle est pourtant essentiel pour les personnes vulnérables. Mais aujourd'hui, elles ne veulent plus travailler "malgré tout". Ils veulent être entendus et payés

Karine Catayée, Mandataire Judiciaire à titre individuel

La protection judiciaire est une mesure prononcée par jugement pour une durée maximale de cinq ans - y compris au-delà de la majorité - qui permet d'intervenir sur le contexte de vie du mineur délinquant ou protégé et d'engager un travail de compréhension de sa situation. Deux mesures peuvent être prises au titre de la mise sous protection judiciaire : le placement ou la protection en milieu ouvert. La souplesse de ce dispositif permet donc au juge des enfants d'en adapter la mise en oeuvre à l'évolution du mineur.

Elles sont quatre en Guadeloupe qui interviennent sur les deux tribunaux de Basse-Terre et de Pointe-à-Pître. Quatre Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs à titre individuel, dont la mission consiste à assurer dans le cadre du mandat qui leur est confié par l’Etat, la défense des intérêts et le maintien des droits des personnes en situation de vulnérabilité, en situation de précarité, et qui présentent une altération de leurs facultés mentales et/ou physiques constatés par un médecin expert.Le non-paiement de leurs salaires pousse ces professionnelles à suspendre leur activité dans l’attente du déblocage des crédits par le Ministère.Les Mandataires Judiciaires sont un maillon incontournable à l’équilibre des mesures de protection d’une soixantaine de personnes en moyenne dans notre département.Aujourd’hui, les professionnelles lancent un cri d’alarme au représentant de l’Etat en Guadeloupe, et attendent donc beaucoup du Préfet Philippe Gustin.