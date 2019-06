Les collectivités de Guadeloupe à la rencontre du secteur privé

© E-M. Golabkan

Jean-Claude Pioche, Président de l'Association des maires de Guadeloupe

Plusieurs thématiques seront abordées : la e-administration, la transition énergétique, la commande publique, les appels d’offres de marché. Un salon qui se veut un lieu pour permettre aux décideurs d'échanger sur les solutions d'avenir afin de mieux appréhender les difficultés liées aux spécificités de la Guadeloupe.Jean-Claude Pioche, maire de la Désirade et président de l’association des maires de Guadeloupe, est à l’origine de cette manifestation. Pour lui, l'action publique locale doit être en mesure de s’appuyer sur les acteurs privés du territoire. Il souhaite donc que ce salon rapproche secteur public et secteur privé. Il faut plus de synergies :