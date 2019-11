Un combat pour la dignité des personnes en situation de handicap

Les associations de personnes en situation de handicap sont en colère. Pour elles, les locaux inacessibles, les délais de traitement trop longs, les retards de versement des aides, soulignent les nombreux dysfonctionnements de la MDPH qu'elles ont décidé de dénoncer



P. Gonfier et R. Malety •

Et ils étaient nombreux à avoir choisis d'aller exprimer leurs colères dans les locaux de la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées au Gosier. En tout, près d'une vingtaine d'associations, toutes venues exigées que leurs membres et, plus généralement que les personnes handicapées en Guadeloupe reçoivent un meilleur accueil et soient mieux traitées par un établissement qui a justement cela pour vocation.La situation est telle qu'aujourd'hui, certains vivent de vraies situation de précarité et sont sans ressources, parce qu'il n'y a aucun suivi de leur dossier ou même qu'aucune suite n'a été donnée à leur demande.VOIR :Une rencontre avec le Conseil Départemental et la direction de la MDPH devrait avoir lieu ce vendredi.