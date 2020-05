Le confinement vu par les collégiens et les lycéens : « Memwa kazèné pou moun toujou sonjé »

Le confinement pendant 8 semaines a mis nos nerfs, nos sentiments, nos vies à rude épreuve. Mais, qu’en restera-t-il ? Début avril, Jessica Oublié a lancé un projet pédagogique avec ses élèves de Seconde à Gerville Réache à Basse-Terre pour qu’ils écrivent librement sur le confinement.

P. Robert •

Peggy Robert Guadeloupe La 1ère Guadeloupe

le dossier de présentation du projet Mémwa-kazénè-pou-moun-toujou-sonjé

Raconter la petite histoire de la grande Histoire. De l’avis de tous (historiens, scientifiques, chercheurs, simples citoyens...), nous vivons un moment unique, éprouvant, peut-être même effrayant mais historique pour l’humanité.Et c'est ce contexte qui est à l'origine du projet pédagogique lancé par l’écrivaine/enseignante Jessica Oublié, auteure de la bande-dessinée "Péyi an nou".Un projet qui a pris très vite de l’ampleur pour devenir « Memwa kazèné pou moun toujou sonjé ». 18 établissements scolaires y adhèrent et une trentaine de professeurs de toute la Guadeloupe y participent.Le tout avec la partenariat du Rectorat de Guadeloupe, de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), des Archives Départementales, et du réseau des bibliothèques et médiathèques de GuadeloupeVOIR :

projet Mémwa-kazénè-pou-moun-toujou-sonjé