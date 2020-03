Continuité pédagogique : Radio Inter School se met au service des élèves et des familles  

Depuis lundi 16 mars, les enfants travaillent à la maison conformément aux recommandations de leurs professeurs. En plus de tous les moyens utilisés pour échanger et maintenir le lien, l’Académie propose un accompagnement par la radio scolaire.

Guadeloupe La 1ère •

C'est un outil de plus, un outil non négligeable, qui est mis en place pour compléter tout ce qui est déjà fait pour maintenir l'enseignement des élèves de tous les niveaux durant cette crise du Coronavirus. La continuité pédagogique se fait déjà grâce à la plateforme gratuite du CNED, aux espaces numériques de travail, mais aussi sur les messageries électroniques, le téléphone par SMS, et par whatsapp. Mais l'Académie veut aller plus loin. Grâce à la Radio Inter School, elle veut elle met en place un nouveau moyen d'accompagnement pour les élèves.



Dès demain mercredi 18 mars 2020, Radio Inter-School qui émet sur les fréquences 99 et 106 FM et via Youtube se met à disposition des familles et des élèves. Des enseignants répondront aux questions pédagogiques posées par vos enfants. Ils les conseilleront également afin d’organiser leur travail et surmonter les difficultés rencontrées.

De même, à partir des séquences pédagogiques en direct, des conseils, une aide dans la réalisation d’un exercice... etc. seront proposés;



Un numéro vert académique 0 800 800 453

et une adresse mél covid-parent@ac-guadeloupe.fr

sont disponibles pour guider les familles et répondre à leurs questions.



Mostafa FOURAR, le recteur d'Académie, invite chaque élève à utiliser tous les moyens de communication à sa disposition pour garder le lien avec ses camarades et ses professeurs. Il invite également les familles à se saisir des outils proposés pour accompagner leurs enfants et compte sur la mobilisation de chacun.