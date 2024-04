Contrôle technique des deux-roues : les motards de Guadeloupe disent "non !"

Les Motards de l’association "2 roues pas +" sont opposés à l’instauration du contrôle technique obligatoire, pour leurs véhicules. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur dès lundi. Nous sommes allés à la rencontre de ses pilotes, à Petit-Bourg, où ils étaient rassemblés pour leur balade dominicale. Ils craignent de devoir renoncer à leur passion.

Ils étaient une trentaine d’adhérents de l’association "2 roues pas +", un des trois clubs officiels de deux-roues de la Guadeloupe, à Pointe-à-Bacchus (Petit-Bourg), ce dimanche matin (14 avril 2024). Au programme de ces passionnées de belles machines : le partage d’un petit-déjeuner, avant l’habituelle balade dominicale qu’ils effectuent ensemble une fois par mois.

Leurs conversations, de coutume conviviales, ont rapidement tourné autour d’un sujet qui fâche, à savoir la mesure gouvernementale qui les concerne et entrera en vigueur dès demain (lundi 15 avril 2024) : le contrôle technique obligatoire pour les deux-roues (cyclomoteurs, motos et scooters), ainsi que des trois-roues et quadricycles motorisés.

Ils y sont farouchement opposés.

Les Motards de l’association "2 roues pas +" sont opposés au contrôle technique des deux-roues - 14/04/2024. • ©Eric Stimpfling

Entrée en vigueur du contrôle technique obligatoire pour les deux-roues

Dès le 15 avril, donc, les propriétaires de motos, scooters et cyclomoteurs seront tenus de procéder au contrôle technique de leur deux-roues, tous les trois ans, sous peine d’une amende de 135 euros.

L’application de cette nouvelle disposition, objet d’un arrêté publié au Journal officiel le 24 octobre 2023, est échelonnée. La date limite du contrôle technique dépend de l'année d'immatriculation :

Le 14 août 2024 pour les modèles mis en circulation avant le 1erjanvier 2017 et dont la date anniversaire de sa première mise en circulation est avant le 15 avril ;

2017 et dont la date anniversaire de sa première mise en circulation est avant le 15 avril ; Le 31 décembre 2024 pour les modèles immatriculés avant le 1erjanvier 2017 ;

31 décembre 2024 pour les modèles immatriculés avant le 1erjanvier 2017 ; Le 31 décembre 2025 pour les véhicules immatriculés entre 2017 et 2019 ;

31 décembre 2025 pour les véhicules immatriculés entre 2017 et 2019 ; Et le 31 décembre 2026 pour les plus récents.

Ils disent "non !" au contrôle technique

Au sein de "2 roues pas +", le respect des règles de sécurité est une priorité. Les hommes et les femmes adhérents à l’association savent que la route est dangereuse, en particulier pour les motards, privés de carrosserie pour se protéger. Ainsi, tous ici veillent à porter les tenues et équipements adéquats, tous entretiennent rigoureusement leur véhicule et prennent grand soin de leur cylindrée.

Les Motards de l’association "2 roues pas +" savent que le non-respect des règles de sécurité peut être fatal. • ©Eric Stimpfling

Ils considèrent donc que l’obligation qui leur est imposée n’a pas lieu d’être.

Je pense que cela n’a aucun sens, c’est une grosse arnaque, parce qu’un motard qui n’entretient pas sa moto, il meurt tout de suite (...) Édouard Braine, motard de l’association "2 roues pas +"

Edouard Braine, motard de l’association « 2 roues pas + » • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère

Certains craignent que leur véhicule ne soit recalé, à cause des modifications apportées.

99% des motos vont rester au garage, puisqu’elles ne pourront pas rouler. Étant donné qu’il n’y avait pas de réglementation sur les pièces qui sont ajoutées sur les motos, comme certains pots d’échappement et d’autres pièces d’agrément (parce que la moto reste aussi un loisir)... Retrouver une moto d’origine, sauf si on vient de l’acheter, c’est quasiment impossible à la date d’aujourd’hui. Nicolas "Niko Styl" Péroumalkan, motard de l’association "2 roues pas +"

Nicolas "Niko Styl" Péroumalkan, motard de l’association "2 roues pas +" • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère

Les accessoires non homologués utilisés visent à embellir les engins, ou à se faire entendre notamment des automobilistes, en situation de circulation. Tous ceux qui y ont recours devront y renoncer.

(...) Ça veut dire quoi ? La chaîne, il faut la changer, il faut tout changer ! Aujourd’hui, quand on nous impose ce contrôle technique, ça veut dire que beaucoup de motards sont obligés de mettre de côté leur passion (...) Kelly "Petite Fraise" Galipo Osseux, motard de l’association "2 roues pas +"

Kelly "Petite Fraise" Galipo Osseux, motard de l’association "2 roues pas +" • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère

Les motards dénoncent le fait que cette mesure impacte leur portefeuille alors que, de longue date, ils demandent de meilleures conditions de circulation, y compris dans l’archipel.

(...) C’est l’Etat, ils veulent des sous et ils cherchent comment prendre les sous dans les poches des contribuables. Moi, je dis qu’il y a autre chose à faire que le contrôle technique pour un motard : la route, la signalisation pour le respect des motards... Gérard Virginie, motard de l’association "2 roues pas +"

Gérard Virginie, motard de l’association "2 roues pas +" • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère

Après ces échanges animés, le groupe a ensuite pris la route pour une virée entre Grande Terre et Basse-Terre... la dernière, peut-être, dans ses conditions.