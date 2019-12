Une coupe de cheveux offerte aux SDF pour Noël

Ce lundi 23 décembre 2019, à travers la Guadeloupe plusieurs Sans Domicile Fixe ont bénéficié d'une coupe de cheveux. Un cadeau de Noël offert dans le cadre d'une opération intitulée "Relooking de rue" imaginée par les coiffeurs solidaires de l'association "Kréyol Coast".

Guadeloupe la 1ère avec Eddy Golabkhan •