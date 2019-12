La Cour d'Assises d'appel de Basse-Terre examine l'affaire du "Jour du Poisson Rouge"

R. Ponnet •

Ronan Ponnet Guadeloupe La 1ère

Cela avait failli être un massacre ce jour de mai 2013 à Cul-de-sac, quartier de Saint-Martin. Le jour du Poisson, une foule, la fête, des stands et deux hommes qui échangent des coups de feu….Bilan un mort et sept blessés dont deux grièvement.L’auteur du meurtre Job Jn-Marie, a été condamné l’année dernière à quinze ans de prison.Mais le faisceau d’indices et la preuve qui fondent le verdict ont l’air très faibles et fragiles. La défense a construit l’appel autour de cette confusion et de la faiblesse des preuves.Ce matin, la Cour d’Assises d’appel du Tribunal de Basse-Terre a entendu le technicien d’identification criminelle de la gendarmerie. Il a décrit un champ de bataille où on ne voit pas le coupable…