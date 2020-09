Covid 19 : au Gosier, l'école Eugène Alexis rouvre, l'école Suzanne Rollon ferme

Le blocage de l'école Eugène Alexis au Gosier est levé, à la suite de discussions entre les parents d'élèves, les services de l'Education Nationale et l'ARS. Les parents s'étaient mobilisés à la suite de la découverte d'un cas de covid. En revanche une autre école ferme. Un cas avéré a été signalé

Fermeture de l'école Suzanne Rollon pour désinfection.

La peur a gagné les parents d'élèves de l'école Eugène Alexis au Gosier. A la suite de la découverte d'un cas de Covid par le personnel communal, ils ont bloqué l'accès à l'établissement, mobilisés dès 6 heures du matin.Lire ici : Covid 19 : Les parents de l'école Eugène Alexis bloquent l'établissement Dans l'après-midi, ils ont rencontré le personnel médical du rectorat et l'ARS. A l'issue de la réunion, les parents ont décidé de mettre fin au blocage de l'école.Des parents rassurés également par le maire qui leur a écrit un courrier dans lequel il confirme bien deux cas avérés de covid 19 parmi le personnel communal. L'école a été immédiatement désinfectée assure-t-il et aucune personne actuellement en poste n'a été identifiée comme cas contact, ajoute Cédric Cornet.L'école rouvre donc dès demain matin aux horaires habituels et les personnels y sont attendus.Un cas avéré de covid 19 a été signalé parmi les intervenants extérieurs de l'école Suzanne Rollon. La municipalité va donc procéder à sa désinfection.L'école sera donc fermée ce vendredi. Elle rouvrira lundi 7 septembre.