Crash de l’avion au large des Saintes : hommages aux cinq victimes

Minutes de silence, lundi et ce mardi, d’abord au Conseil régional, puis à l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes, en mémoire aux cinq victimes du crash aérien du 1er décembre dernier. Trois Guadeloupéens et deux consultants venus de l’Hexagone ne sont plus. Ils laissent un grand vide dans le cœur de ceux qui les ont connus. Leurs collègues respectifs ont exprimé leur profonde tristesse.

Nadine Fadel, avec Thierry Philippe et Alexandre Houda

La sirène des pompiers de l’aéroport a retenti à 9h45, ce mardi 5 décembre 2023. Ce signal marquait le début de la minute de silence des personnels et usagers du site, en mémoire aux cinq disparus du crash aérien survenu le vendredi 1er décembre, au large de Terre-de-Haut. La société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) a en effet décidé de marquer le coup, alors que l’émotion est grande au sein des équipes qui travaillent sur place. Beaucoup connaissaient le pilote du petit avion qui s’est abîmé, Patrick Amable, un ancien employé de la compagnie Air Antilles.

Outre Patrick Amable, les agents de la collectivité régionale, Jean-Gabriel Quillin et Régis Etenna-Rimbon étaient à bord du Piper PA 32 qui gît au fond de l’eau, à 45 mètres de profondeur.

Les deux autres victimes étaient venues de l’Hexagone ; ces hommes, Frédéric Landrin et Julien Garcia, ont eux aussi perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions, alors qu’ils travaillaient à la mise en place d’un dispositif de désenclavement numérique des îles du Sud de l’archipel guadeloupéen. Hommage à l’aéroport Tous les cinq étaient dans les pensées de ceux qui ont observé une minute de silence, aujourd’hui, au deuxième étage de l’aéroport. Minute de silence au sein de l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes - 05/12/2023. • ©Christian Danquin Les participants se sont ensuite rendus devant le terminal régional, pour un dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe devant le Terminal régional de l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes - 05/12/2023. • ©Christian Danquin Le drame a touché le plus grand nombre, en Guadeloupe. Prendre ce temps de recueillement était donc une nécessité. Il ne faut pas oublier qu’il y a eu 5 victimes et, parmi ces victimes, effectivement, il y a un membre de la communauté aéroportuaire, Monsieur Patrick Amable. La communauté aéroportuaire, ce n’est pas que la SAGPC, ce sont toutes les entreprises : les compagnies aériennes, les administrations... tous ceux qui œuvrent pour le fonctionnement de ce bel outil. Alain Bièvre, président du directoire de la SAGPC Alain Bièvre, président du directoire de la SAGPC • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère Patrick Amable, bout en train au grand cœur, va manquer à ses collègues : On aura besoin de temps, puisqu’on estime qu’il est irremplaçable ; sa bonne humeur, sa joie de vivre, ses fringales perpétuelles... il y a plein plein plein de choses qui vont nous manquer. Le chagrin va être lourd. Katia Royer, chef d’escale à la SAGPC Avec Patrick, quand on travaillait, on ne se posait pas de question. C’est la complicité, la bonne humeur, l’efficacité, que ce soit dans les outils de travail, sa connaissance de l’aérien qui nous est très importante. Et, pour la petite anecdote, c’était un très bon vivant. Didier Virginius, responsable trafic et ressources aéroportuaires à la SAGPC Katia Royer, chef d’escale à la SAGPC • ©Alexandre Houda et Christian Danquin - Guadeloupe La 1ère Hommage de la Région Guadeloupe Hier (lundi 4 décembre 2023), c’est dans l’hémicycle du Conseil Régional de la Guadeloupe, qu’un hommage a été rendu aux victimes du crash, en particulier aux agents régionaux Jean-Gabriel Quillin et Régis Etenna-Rimbon. Le discours prononcé par le président de la collectivité, Ary Chalus, était empreint d’une grande tristesse, tout comme les autres témoignages que nous avons obtenus. Me voici, plongé dans une détresse profonde, suite au décès tragique de deux de nos collègues, deux de nos amis, dans ce terrible accident d’avion. Les mots sont difficiles à trouver pour affronter un tel drame ; ils sont impuissants dans ce genre de situation. Aucun mot ne peut soulager la souffrance de la famille, des amis et des collègues, en ces moments difficiles. Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe, lors de l'hommage aux victimes du crash aérien - 04/12/2023. • ©Thierry Philippe Une décision a été prise : tous les 1er décembre, à 10h00, les services régionaux seront fermés.

Thierry Philippe assisté à ce moment de recueillement : Crash aérien : émotion et recueillement au Conseil Régional • ©Thierry Philippe - Guadeloupe La 1ère Des équipes sont mobilisées pour récupérer, dans les meilleures conditions possibles, les corps des cinq hommes, toujours piégés en mer dans l’épave de l’avion. Une opération délicate qui devrait voir son épilogue, ce mardi, si tout se passe bien.

