Décès du journaliste Gérard César : une pluie de réactions

La triste nouvelle s'est répandue comme une trainée de poudre. La soudaine disparition de Gérard César a mis le monde du sport et plus particulièrement de l'athlétisme en émoi.

La mort de Gérard César laissera un grand vide pour Antoine Chérubin, ancien directeur du CREPS. Il se souvient du potentiel sportif de son ami.

Harry Mephon, spécialiste du sport, a eu l'occasion de croiser la route de Gerard César. Pour lui, la Guadeloupe a perdu une encyclopédie du sport.

"Auguste César" comme il aimait l'appeler, Roland De Biasi, ancien monteur de Guadeloupe la 1ère a du mal à cacher sa peine.

Gérard César a joué un rôle prédominant dans la carrière de nombreux journalistes. Yolaine Poletti-Duflo, aujourd'hui directrice régionale de France 3 Ile de France et qui a démarré avec lui, le considère comme son mentor.

Jean Claude Samyde, actuel rédacteur en chef du portail numérique Outre-mer se souvient de la "babyclass" dont il faisait également partie.

L'annonce du décès de Gérard César a suscité également un flot de réactions dans les milieux politiques.

Je tiens à saluer la mémoire de l’une des voix les plus marquantes du média Guadeloupe La 1ère, qui savait raconter la Guadeloupe et mettre en perspective ses enjeux de fond.

Je garderai en mémoire sa profonde et sincère gentillesse ainsi que sa culture sans borne ni frontière qui alimentait magnifiquement nos échanges. Gérard était de ces grandes figures de la culture guadeloupéenne qui, avec humilité, aura su transmettre à des générations de jeunes guadeloupéens sa rigueur et sa passion d’informer, de valoriser et d’élever les consciences.