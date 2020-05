Déconfinement : les compagnies aériennes régionales vont reprendre leurs vols entre la Guadeloupe et la Martinique

Air Caraïbes et Air Antilles reprennent leurs vols commerciaux entre la Guadeloupe et la Martinique à partir du 11 mai 2020. La suppression de la quatorzaine a été annoncée par les deux préfets sous réserve de respecter les conditions de déplacement prévues dans le cadre du déconfinement.

Brigitte Brault •

Reprise planifiée

Attente pour les vols longs courriers

L'activité des aéroports Pôle Caraïbe et Aimé Césaire est réduite au minimum depuis la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus (16 mars 2020).Plus de quatorzaine entre les ilesLa suppression de la quatorzaine entre la Guadeloupe et la Martinique a été annoncée par le préfet Philippe Gustin et son homologue de Martinique Stanislas Cazelles ce jeudi 7 mai 2020. Les deux départements sont au même niveau sanitaire.Un espace sanitaire commun existe entre la Guadeloupe, les îles du nord et la Martinique. Il n'y pas d'obligation de mettre en quatorzaine les passagers débarquant à Pôle Caraibes ou à l'aéroport Aimé Césaire.Les conditions de déplacement pour motifs impérieux (familiaux ou santé ou professionnels) devront néanmoins être respectées.Cette reprise d'activité permet de relancer les deux plateformes aéroportuaires.Air Antilles et Air Caraïbes souhaitaient reprendre deux vols chacun par semaine entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.Ces vols s'ajouteront à celui réalisé par Air France le mardi à 13 h (Pointe-à-Pitre-FDF-Cayenne) et à 19h (Cayenne-FDF-Pointe-à-Pitre).Toujours dans l'attente de décision, la reprise des vols entre Paris et les Antilles par Air Caraïbes, Corsair et Level. Une reprise subordonnée à la réouverture de l'aéroport d'Orly fermé depuis le 1e avril 2020.L'Etat n'a en effet pas donné d'indications claires sur cette date. Une décision devrait être prise fin mai.Dans l'attente, neuf compagnies aériennes, dont Air Caraïbes et Corsair et Level ont demandé à l'Etat de fixer au vendredi 26 juin 2020 la date de réouverture de l'aéroport d'Orly.