Découvrez le palmarès des prénoms les plus donnés en 2022 en Guadeloupe

Le classement des prénoms les plus donnés en 2022 a été publié par l'INSEE ce mardi. En Guadeloupe, Inaya chez les filles et Gabriel, chez les garçons, ont été plébiscités.

Guadeloupe La 1ère •

Donner un prénom à son nouveau-né n'est jamais chose aisée. Deux courants se côtoient : d’un côté, les parents qui veulent faire dans l’originalité et de l’autre, ceux qui optent pour la simplicité.

Chaque année, le classement des prénoms publié par l'Insee permet de savoir quels ont été les choix des Français pour leurs bouts de chou.

L'an dernier, Jade pour les filles et Lyam, pour les garçons, occupaient les premières places, en Guadeloupe.

En 2022, dans l'Hexagone, Gabriel pour les garçons et Jade pour les filles, pour la deuxième année consécutive occupent le haut des classements.

Des prénoms que l'on retrouve également en Guadeloupe, bien classés. En tout, 4 195 naissances ont été enregistrées, dans notre archipel, en 2022.

Classements des prénoms de filles en 2022 en Guadeloupe

Inaya Jade et Mia Léa Emma Chloé et Thaïs

Un classement qui pourrait être bouleversé par l'orthographe. En effet, le même prénom peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Comme pour exemple, Lia, Lyah ou Lya. Il y a eu respectivement 3, 6 et 7 naissances de bébés portant ces prénoms. Et 7 petites Inayah. Dans deux ans, les cours de récréation seront remplies d'élèves de Maternelle portant ces prénoms.

Alma, Ambre et Eva tirent également leur épingle du jeu.

Classement des prénoms de garçons en 2022 en Guadeloupe

Gabriel Ayden Jayden Noah Ethan

Suivent des prénoms comme Maël ou Liam que l'on retrouve également avec l'orthographe Lyam. Mathéo, Kayden ou Théo ont également la cote. De même que Kingsley. Prénom probablement rendu populaire par le joueur de football guadeloupéen Kingsley Coman. Le prénom Kylian a lui été populaire en 2009 avec 22 naissances.

Très en vogue il y a une vingtaine d'années, le prénom Océane semble être passé de mode. Aucune petite fille n'a été prénommée ainsi en 2022, contre 52 en 2000. Même constat pour le prénom Dylan. 64 petits Dylan ont vu le jour en 2000, 70 en 2021. En 2021, les parents de 6 nourrissons ont choisi d'appeler leur fils Dylan.

Ces dernières années, les parents ont davantage préféré les prénoms courts. Malo, Evan ou Ayan...