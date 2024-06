Délinquance : fin du couvre-feu pour mineurs à Pointe-à-Pitre et aux Abymes ce samedi 22 juin à minuit

Instauré le 22 avril dernier, lors de la venue du Ministre de l'Interieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, pour un mois renouvelable, le couvre feu pour mineur avait été reconduit en l'adaptant, le 22 mai dernier pour un mois. Cette fois, la préfecture de Guadeloupe a décidé de ne pas le prolonger.

Lors de la reconduction de cette mesure de couvre-feu en mai dernier, l'Etat avait adapté les zones géographiques concernées. Le centre-ville de Pointe-à-Pitre n'était plus concerné.

De 20h à 5h, la circulation des jeunes de moins 18 ans non accompagnés d’un parent ou d’un adulte exerçant l’autorité parentale était interdite dans les quartiers de Grand-Camp, Vieux-bourg, Massabielle, Raspail, Assainissement, Boisneuf, Tour Frébault, Henry 4 et Lauricisque. La mesure avait été justifiée par le fait que "la délinquance est à un niveau très élevé et structurellement croissant".

Aujourd'hui il faut croire que la situation s'est améliorée puisque la Préfecture a choisi de mettre fin au couvre-feu ce samedi 22 juin 2024 à minuit. Un communiqué est attendu lundi 24 juin avec des éléments de bilan sur ces deux mois d'application de la mesure.