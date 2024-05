Déploiement d'une force de sécurité en Haïti : l'armée américaine prépare le terrain

L'armée américaine a indiqué, mardi 7 mai 2024, avoir commencé à déployer en Haïti des éléments précurseurs à l'envoi d'une force multinationale de sécurité sous leadership kenyan, dans ce pays en proie à la violence des gangs et une grave crise humanitaire. Il s’agit de préparer le terrain.

L'US Southern Command (le Commandement sud de l'armée américaine) a coordonné plusieurs vols d'avions militaires américains transportant du personnel civil sous contrat, du matériel et des fournitures à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince. Ce personnel travaillera aux côtés des responsables de l'aéroport haïtien, pour sécuriser l'équipement et les fournitures qui sont arrivés en Haïti. Cette mission est rendue possible grâce à la coordination et au soutien continus des parties prenantes haïtiennes qui s'efforcent de maintenir l'aéroport ouvert et de poursuivre les opérations.