Les derniers instants de la Maison des Adolescents

Les partenaires de la Maison des Adolescents confirment la procédure de liquidation engagée et les mesures d’accompagnement déployées.







Ch. Horn •

Chantal Horn Guadeloupe La 1ère

La Maison des Adolescents a été créée en 2011 par la Société Guadeloupéenne de Pédiatrie, et fait l’objet d’un partenariat entre l’ARS, le Conseil Départemental, l’Éducation nationale et l’Établissement Public de Santé Mentale.C’est une structure pluridisciplinaire qui apporte une réponse coordonnée aux problèmes de toute nature des jeunes et de leur famille. Elle a pour missions l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation et la prise en charge des jeunes âgés de 11 à 20 ans et de leur famille dans le champ sanitaire, social, médico-social et éducatif.En attendant la mise place d’une nouvelle structure en 2020, un dispositif de transition est opérationnel depuis ce lundi.L’accueil téléphonique c’est du lundi au vendredi de 8h à 16 h00 porté par, l’Établissement Public de Santé Mentale au