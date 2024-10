Des barrages enflammés à Sainte-Rose et à Pointe-à-Pitre, la nuit dernière

Partager :

Plusieurs barrages ont été érigés, dans la nuit de mercredi et jeudi et tôt, ce 24 octobre, dans les communes de Pointe-à-Pitre et Sainte-Rose.

Serait-ce des barrages liés à des revendications contre la vie chère ? Rien n'est moins sûr... Dans la nuit de mercredi à jeudi, des barrages enflammés ont été érigés dans deux communes du département. À Pointe-à-Pitre, la nuit dernière a été agitée. Plusieurs points de blocage ont été signalés, sur les boulevards Légitimus, Chanzy et Anne, à Mortenol. Des policiers ont été dépêchés sur place. Nuit agitée à Pointe-à-Pitre • ©Jean-Marie Mavounzy Ils ont interpellé en flagrance un individu dans un commerce de Bergevin. Un peu plus tard, c'est vers 4 heures du matin qu'un autre barrage enflammé a été mis en place à La Ramée, à Sainte-Rose, à quelques mètres du lycée de la commune. À l’instar de celui du 21 octobre, il a durant un moment, empêché toute circulation dans la zone. Les forces de l'ordre sont intervenues au petit matin. En début de semaine, c'est la quartier de Rivière des pères à Basse-Terre qui a été le théâtre de barrages.

