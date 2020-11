Des gendarmes en renfort pour calmer le jeu sur les routes

En 2020, l'accidentologie des routes de Guadeloupe s'affole. Pour tenter d'endiguer le phénomène, Alexandre Rochatte, le préfet, veut renforcer les dispositifs de contrôle.

Priscilla ROMAIN •

Des réservistes réquisitionnés

Les chiffres de l'insécurité routière Plus de 300 accidents en un an.

Plus de 420 victimes

42 morts depuis le début de l'année

18 piétons tués en un an.

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à Sainte-Anne, un jeune homme de 16 ans est décédé au volant de son scooter, son frère, de 19 ans qui était assis derrière lui, a été transporté en urgence au CHU. Il présentait une fracture du fémur.Ce dimanche, près du terrain de Sainte-Geneviève, à Petit-Canal, deux victimes ont été éjectées à plus de 10 mètres de leur véhicule. Deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années transportés en urgence absolue vers l'hôpital.Ces deux accidents viennent rejoindre le cortège de toile froisée et de larmes qui caractérise, cette année, la vie des usagers de la route.En réaction, le préfet a annoncé augmenter les brigades de contrôles dans les prochaines semaines.Pour faciliter cette opération exceptionnelle, des réservistes de la gendarmerie viendront renforcer les rangs des agents. Par cette coercition, le préfet espère forcer les chauffards à plus de prudence. Des moyens financiers supplémentaires ont été débloqués par l'État pour assurer le salaire des renforts.