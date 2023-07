Des mouvements à prévoir dans le milieu judiciaire : Patrick Desjardins promu au Ministère de la Justice sera remplacé par Caroline Gaussen Calbo Procureur de la République de Saint Pierre de la Réunion

Partager :

Sa remplaçante était jusqu'ici procureure de la République de Saint-Pierre-de-la Réunion. Elle y avait été nommée en mai 2019, quelques mois avant la nomination de Patrick Desjardins à la tête du Parquet de Pointe-à-Pître. Trois ans et six mois plus tard, il s'apprête à quitter la Guadeloupe (une seconde fois), pour rejoindre le Ministère de la Justice où il sera désormais Inspecteur général.

Ce sont trois années bien remplies qui s'acchèveront dans quelques jours pour le procureur de la République de Pointe à Pître. Quand il revient en Guadeloupe en Janvier 2020, la Guadeloupe qu'il avait connue avant comme substitut du Procureur de la République de Basse-Terre, Patrick Desjardins souhaite poursuivre la mission de son prédécesseur, Xavier Bonhomme, particulièrement impliqué dans le réglement des affaires de délinquence et criminalité. Pourtant, son destin sera tout autre. Il y aura certes de telles affaires et un taux de criminalité à affronter directement, mais il y aura aussi les conséquences de la crise sanitaire et des effets sociaux qu'elle entraine avec, notamment, le mouvement des personnels de santé opposés à la vaccination. ©E. Stimpfling Un mouvement qui sera la mèche d'une explosion de protestation un peu partout en Guadeloupe et singulièrement à Pointe-à-Pître. Les choses prendront une nouvelle tournure pour devenir l'affaire dite des "Grands Frères", une affaire où le Procureur de la République de Pointe-à-Pître prend une part active. Elle ne sera pas cependant son seul fait d'armes. Patrick Desjardins, c'est aussi une forte implication dans les actions des Forces de l'Ordre pour la sécurité routière et sur l'épineux dossier des violences intrafamiliales Un rôle de la Justice qu'il conçoit dans la pédagogie en s'investissant personnellement en faveur des plus jeunes. Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre et le général Vincent Lamballe, commandant la gendarmerie de Guadeloupe • ©Jean-Marie Mavounzy Une vision complète du rôle de la justice qui vaut probablement à Patrick Desjardins d'être remarqué par son ministère qui compte le nommer inspecteur général au ministère de la Justice. Une nomination qui attend désormais l'aval du onseil Supérieur de la Magistrature avant d'être effective. Et pour le remplacer, le ministère a déjà prévu de nommer l'actuelle Procureure de la République de Saint Pierre de la Réunion. Caroline Gaussen Calbo y était en poste depuis mai 2019. Caroline Gaussen Calbo Procureur de la République de Saint Pierre de la Réunion • ©Linfo.re

