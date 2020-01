Patrick Desjardins, nouveau procureur de la République de Pointe-à-Pître, bientôt en Guadeloupe

C'est un territoire que je connais déjà puisque j'y ai exercé pendant 4 ans. Je m'y suis beaucoup plu en dépit des très grandes difficultés que le département connaît. C'est un beau parquet de onze magistrats avec un volume d'affaires qui est environ le double par rapport à Tarascon et la gestion d'un département d'outre mer, avec toutes les questions et les spécificités qui s'y posent.