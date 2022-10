Des policiers de Guadeloupe au départ des 20 km de Paris

Une délégation de policiers de Guadeloupe membres de l’AFPED, l’association femmes et police dans la diversité, s’envole ce jeudi pour l’hexagone. Objectif : participer aux 20 kilomètres de Paris. Une course à pied pour défendre de grandes causes

O. Lancien •

L’enthousiasme et la détermination de ces policiers regroupés dans cette salle au 3ème étage du commissariat central tranche avec l’image feutrée de la police nationale. Des hommes et surtout des femmes qui vont relever un défi. Les 11 membres se sont inscrit avec comme temps référence moins de 2 heures. Mais en réalité ce sont des sportifs de haut niveau qui prévoit moins de réaliser ces 20 kilomètres de Paris en moins de 1 heure 46 minutes. Un bon défi qui va de pair avec les valeurs défendues.

Nathacha Nestor, policière et présidente de l’AFPED, l’association femmes et police dans la diversité.

La question légitime c’est de se demander s’il y a des inégalités au sein de la police nationale et précisément en Guadeloupe. Il n’y a pas d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes au sein de la police nationale. Il s’agit d’un combat de tous les jours et d’une constante vigilance. Un rôle qu’endosse l’association femmes et police dans la diversité.

Nathacha Nestor, policière et présidente de l’AFPED, l’association femmes et police dans la diversité.

©O. Lancien

La police n’est pas comme on le pense renfermée sur elle. Les policiers interviennent chaque jour au contact de la population. Dans l’archipel, il y a un constat. Depuis quelques mois, il y a une véritable montée de la violence et notamment de la violence intra-familiale, mais aussi de la violence de genre. Natacha Nestor est sur le terrain, discute, fait de la prévention dans les quartiers, les écoles, et les entreprises.

Nathacha Nestor, policière et présidente de l’AFPED, l’association femmes et police dans la diversité.

A Paris, en marge du défi sportif l’AFPED va rencontrer la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Une mission qui ne va pas s’arrêter là, puisque la directrice de la maison des femmes de Saint-Denis, a tenu à rencontrer les membres de l’AFPED Guadeloupe.