Le 14 février 2024, Rudy Benjamin s'en allait... Un an après, le groupe VIM dans les rues pour lui rendre hommage

Figure incontournable du carnaval et de la musique, Rudy Benjamin s’en est allé il y a un an, le jour du Mercredi des Cendres, laissant derrière lui un héritage musical indélébile. Ce vendredi 14 février, amis, proches et membres du groupe VIM lui rendront un hommage vibrant à Pointe-à-Pitre.

Yasmina Yacou •

