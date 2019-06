Ronan Ponnet Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le tribunal administratif a en effet condamné la communauté d’agglomération du sud Basse-Terre à payer près de 8 millions d’euros à la société SITA EspéranceMais, bien plus que la somme, ce jugement met en évidence la réalité de la dette de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe, bien plus importante que prévueEt de plus, en tirant sur le fil de cette affaire, on s’aperçoit aussi que la Société SITA Esperance détentrice du marché du ramassage des ordures, met à mal les finances de la collectivité…