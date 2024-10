Deux accidents mortels sur les routes de Guadeloupe, un enfant de 3 ans et un jeune cycliste

Partager :

Vers 18h ce samedi 5 octobre 2024, un cycliste de 34 ans, sapeur-pompier stagiaire, Wilfrid Bélizaire, est mort après un choc avec une voiture légère au Gosier. Deux heures plus tard, c’est un enfant de 3 ans qui a trouvé la mort dans un accident entre une voiture et un piéton. Deux drames qui concernent des usagers vulnérables et qui portent le nombre de tués en Guadeloupe depuis le début de l'année à 39 morts.

La Guadeloupe, décidément, n'en finit pas avec les drames de la route. Deux accidents mortels se sont une nouvelle fois produits dans la soirée de ce samedi 5 octobre. Un enfant de 3 ans a été percuté par une voiture un peu avant 20h, route de Sofaïa à Sainte-Rose. Un peu plus tôt dans la soirée, vers 18h, sur la rocade de la RN4 avant la bretelle de Chauvel au Gosier, c'est un jeune sapeur-pompier de 34 ans, Wilfrid Bélizaire, qui a été fauché à vélo par un automobiliste qui selon les témoins auraient pris la fuite. Un jeune sapeur-pompier professionnel stagiaire de 34 ans Le jeune cycliste, Wilfrid Belizaire, était un pompier volontaire devenu professionnel il y a peu de temps. Encore stagiaire, il était passionné de triathlon et s'entraînait ce samedi soir sur son vélo. À l'arrivée des secours, le médecin du SMUR n'a pu que constater le décès du jeune pompier. Wilfrid Belizaire, sapeur-pompier stagiaire, mort fauché par une voiture le 05/10/24 • ©SDIS 971 Le Président du SDIS, Henri Angélique et le Président du Conseil départemental rendent hommage au nom de tous les membres du SDIS, des conseillers et en leurs noms personnels à "cet homme dévoué qui avait choisi de servir sa communauté avec courage et altruisme. Son engagement au sein du corps des sapeurs-pompiers témoigne de sa vocation profonde à protéger la population et à veiller à la sécurité de ses concitoyens." Un enfant de trois ans est mort à Sainte-Rose Deux heures plus tard, c'est un autre drame qui s'est déroulé route de Sofaïa à Sainte-Rose. Un automobiliste a percuté un piéton, un garçonnet de 3 ans. Là encore, l'enfant était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours qui ont tout tenté pour le réanimer. Hélas, les tentatives de réanimation se sont révélées infructueuses et l'enfant est décédé des suites du choc. Ces deux nouveaux drames portent le nombre de tués sur les routes de Guadeloupe, depuis le début de l'année 2024, à 39. 39, c'est aussi le nombre exact de morts sur les routes pour l'année 2023 complète. Un triste bilan pour la sécurité routière en Guadeloupe.

