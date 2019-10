Deux jours de défis pour le barreau de la Guadeloupe

L'opération "les défis du Barreau est lancée" ! 10 équipes de « 10 athlètes » d’entreprises différentes s'affronteront durant deux jours de compétitions intensives.

E. Golabkan et P. Labéca •

Les avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy organisent une manifestation professionnelle et sportive « Les Défis du barreau ». Deux jours de formations et de défis sportifs pour le barreau, qui convie les entreprises locales à se joindre à lui. Une manière de changer de cadre pour des rencontres informelles et de réfléchir à des manières de résoudre des litiges sans forcément passer par les voies judiciaires traditionnelles.Les équipes représentées par leur capitaine ont été présentées hier soir et depuis ce matin, elles sont à pied d'oeuvre pour relever le défi.Cette manifestation s'inscrit dans un projet soutenu de longue date : La création d'un centre d'arbitrage en Guadeloupe sous l’égide de l’OHADAC , l'Organisation pour L’Harmonisation du Droit des Affaires dans la Caraïbes.