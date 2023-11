Deux jours pour coordonnées les actions contre les conduites à risques des adolescents en Guadeloupe

Ce jeudi se sont ouvertes à l'Espace Régional du Raizer les rencontres des acteurs guadeloupéens en addictologie 2023. Avec pour thème, cette année : Addictions et conduites à risques des adolescents et jeunes adultes. Deux journées de sensibilisation et d'échange entre les professionnels et le public concerné.

Depuis longtemps ils se sont habitués à les appeler les RAGA. RAGA pour "rencontres des acteurs guadeloupéens en addictologie". Et derrière ce groupe de mots, il y a toute une dynamique et toute une pratique que ces intervenants de structures différentes, ont appris à harmoniser pour aller dans le même sens et profiter des actions et des expériences des uns et des autres pour coordonner cette dynamique.

Durant ces deux journées de rencontres, ces échanges vont être menés au travers d’ateliers et d’interventions sur les pratiques professionnelles des uns et des autres.

Les rencontres des acteurs guadeloupéens en addictologie 2023 • ©J-M. Mavounzy

Et parce que le thème de ces RAGA 2023 porte sur les « Addictions et conduites à risques des adolescents/jeunes adultes, la journée de jeudi était consacrée aux addictions des jeunes et plus particulièrement sur les nouvelles modalités de consommations, les nouveaux comportements et usages des écrans. Elle a permis de mesurer l'évolutions de ces comportements à travers le temps et les modes du moment.

Ce vendredi 10 novembre, les intervenants se pencheront sur le mal-être des ados et des jeunes adultes.

Rappelons que ces rencontres ont pour but de :