Deuxième et dernière journée de collecte pour la Banque Alimentaire

Depuis hier, vendredi 29 et jusqu'à ce soir samedi 30 novembre, les bénévoles de la Banque Alimentaire de Guadeloupe sont mobilisés sur l’ensemble du territoire afin de récolter, à la sortie des caisses, les dons que les uns et les autres voudront bien leur faire.Deux jours essentiels pour le réseau dans sa lutte contre la précarité alimentaire.Dans les jours qui viennent, les bénévoles auront à peser, trier et stocker ces dons, qui viendront compléter tout au long de l’année à venir les dons des produits et ramasses quotidiennes de produits frais effectués par les gilets orange et redistribués aux associations et Centre Communaux d’Actions Sociales (CCAS) du territoire.Notez d'ailleurs qu' il y a toujours la possibilité de se rapprocher du réseau pour manifester un soutien de toute sorte, en passant par : Banque alimentaire de la Guadeloupe contact.ba971@orange.fr0590 327 088