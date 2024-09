Disparitions inquiétantes : sans nouvelle d’une adolescente fugueuse à Saint-François et d’un quinquagénaire malade en Sud Basse-Terre

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes pour les disparitions inquiétantes d'une adolescente et d'un quinquégénaire - 07/09/2024.

Avez-vous vu Manuela Dieupart-Ruel, 13 ans, du côté de Saint-François ? Ou Gilbert Donat, 54 ans, entre Trois-Rivières et Capesterre-Belle-Eau ? L’adolescente a fugué depuis 20 jours et le quinquagénaire est parti de la clinique où il était pris en charge, contre l’avis de son médecin. La gendarmerie les cherche activement et a ouvert deux enquêtes pour "disparitions inquiétantes".

Samedi soir (7 septembre 2024), la gendarmerie de la Guadeloupe a communiqué sur deux enquêtes distinctes ouvertes pour des disparitions inquiétantes d’une adolescente de 13 ans à Saint-François et d’un quinquagénaire à Trois-Rivières. Sans nouvelle d’une adolescente depuis le 20 août Manuela Dieupart-Ruel, âgée de 13 ans (née le 22 octobre 2010 aux Abymes) est en fugue depuis le 20 août 2024, selon la gendarmerie. Elle est coutumière des faits, est-il précisé.

Cette jeune fille, dont le domicile familial est sur la route de la Pointe des Châteaux, a quitté le bourg de Saint-François pour rejoindre son petit ami ; le garçon n’est pas encore formellement identifié. Manuela mesure 1,60 mètre, elle est de corpulence plutôt forte, a des cheveux courts, porte des lunettes de vue et ne dispose pas de portable. Si vous disposez du moindre renseignement utile, permettant de la localiser ou de retracer son cheminement, depuis la dernière fois qu’elle a été vue, vous êtes priés de contacter, au plus vite, la gendarmerie de Saint-François, au 05.90.85.18.00 ou de composer le 17. Un quinquagénaire parti d’une clinique La gendarmerie cherche aussi à localiser Gilbert Donat, 54 ans. Vendredi (6 septembre 2024), après 18h, l’homme a quitté la clinique "La Violette", à Trois-Rivières, contre l'avis du médecin. Il est donc parti souffrant, à pied, vers Capesterre-Belle-Eau, pour regagner son domicile, à la section Bélair. Mais. Depuis, ses proches sont sans nouvelle de lui. Au moment de sa disparition, il était porteur d'un short gris et d'un T-shirt noir. Gilbert Donat mesure environ 1,81 mètre et pèse 55 kg. Si vous le croisez ou avez des renseignements, composez le 17.

