Distribution de bonbons suspects aux abords d'écoles ? Un signalement et une enquête ouverte à Capesterre Belle-Eau

Tout Capesterre Belle-Eau en parle... De cette alerte aux bonbons suspects diffusée, hier (mercredi 12 février) par la municipalité. Selon le communiqué, "des individus tenteraient de distribuer des bonbons suspects ressemblant à des friandises classiques, mais pouvant contenir des substances dangereuses".

C'est un collégien qui aurait raconté à sa mère avoir été abordé par un homme. Il aurait alors refusé le bonbon que celui-ci lui offrait. Après un signalement en mairie, une main courante a été déposée au commissariat de la commune, selon Annick Choisi, maire adjointe en charge de la réglementation et de la sécurité de Capesterre Belle-Eau.

Ce jeudi matin (13 février), l'élue s'est rendue au collège Germain Saint-Ruf et au lycée Paul Lacavé, afin d'aborder l'affaire avec les chefs d'établissements.

Également présents, les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.

La municipalité souhaite appliquer le principe de précaution, même si de nombreuses questions entourent cette mystérieuse distribution de bonbons.

Un message entendu par Jacob Lubeth, principal du collège Germain Saint-Ruf.

Ma responsabilité, c'est de veiller à ce que l'ensemble des personnels, l'ensemble des usagers de l'établissement et les élèves notamment qui seraient la cible de ces distributions soient mis en sécurité et qu'il y ait une posture d'alerte. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir ? C'est ce que nous avons fait.

L'épisode qui s'est propagé au sein de la communauté scolaire et parmi les parents d'élèves inquiète.

Cela me fait vraiment peur. On a l'impression que nos enfants ne sont pas en sécurité. Avec ces histoires de drogue, maintenant, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit.