Les dossiers Tolassy repasseront en justice le 6 septembre prochain

Trois dossiers concernant Roddy Tolassy étaient sur la table des magistrats ce matin, et les trois ont été renvoyés au 6 septembre prochain, pour défaut de transmission des pièces aux avocats.

Le premier dossier porte sur le défrichage et la dégradation de la forêt, les deux autres sur des agressions contre la personne d’un gendarme et d’un agent de l’Office National des Forêts.

L’organisme compte désormais à ses côtés deux associations constituées parties civiles, Aeva et Amazona.

Roddy Tolassy et le syndicat des petits planteurs devraient être concernés par un autre dossier d’ici quelques mois.

Une effraction constatée en flagrance par les gendarmes le 27 mai dernier. Effraction pour accéder plus aisément à une certaine partie de la forêt.

Enfin, Roddy Tolassy ne s’est pas présenté ce matin, ni son avocat, ce dernier étant représenté par un confrère.

Cela n’a pas plu au parquet. Le procureur a rappelé que selon lui la moindre des choses aurait été que toutes les parties soient présentes. Il espère que ce sera le cas le 6 septembre