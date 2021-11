DuoDay, une rencontre pour transcender le handicap

Depuis le 15 novembre se déroule la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et pour la sixième fois, ce jeudi était placé sous le signe du DuoDay : Une occasion donnée à une personne en situation de handicap d'évoluer dans le milieu du travail, aux côtés d'une personne valide

Francois-Joseph Ousselin •

Porté par le gouvernement, et singulièrement le secrétariat chargé des personnes handicapées, le "DuoDay" est désormais un rendez-vous incontournable que certaines entreprises n'hésitent pas à promouvoir.

Concrètement, cette initiative permet à une entreprise, une collectivité ou une association, d'accueillir, durant une journée, une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Cette rencontre doit lui permettre de découvrir un métier et de participer réellement à la vie et aux missions de l'entreprise.

Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées

Mais cette journée est aussi et peut-être même avant tout, une opportunité de rencontre pour changer le regard et, ensemble, dépasser les préjugés.

C'est le pari que le cabinet d'avocat Charles Coppet a décidé de faire avec les organisateurs. Mieux, il s'est particulièrement investi pour inciter d'autres entreprises à jouer le jeu du DuoDay. Pour l'entreprise, c'est aussi l'occasion de valoriser ses ressources humaines en les impliquant, mais aussi, de s’ouvrir à la diversité et au handicap en particulier. Enfin, elle peut communiquer sur ses valeurs sociales et renforcer l'exemplarité de sa politique sociale déjà engagée.

Mais au-delà de tous ces intérêts, dans ce cabinet d'avocats, depuis longtemps, l'accueil des personnes en situation de handicap n'est pas une question de jour dédié mais d'état d'esprit général.

Me Charles-Henri Coppet, avocat et Aurélie Nomède-Martyr, assistante sociale du cabinet Coppet

Et sous la table, la réalité de Reynoldson est bien présente. Mais, comme Mélinda, il doit beaucoup à ce cabinet qui a su l'accompagner. Accompagner et surtout, leur permettre d'apprendre à vivre leur handicap autrement.



Et en un tel jour, chaque entreprise vit le "DuoDay" selon ses missions. A Guadeloupe La 1ère, six travailleurs en situation de handicap ont été accueillis durant toute le journée. Geoffrey Césarion lui a abordé avec beaucoup de professionnalisme le rôle d'un présentateur de journal télévisé.