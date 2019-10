L'EHPAD "Akamanman" de Morne-à-l'Eau dans la tourmente

P-H. Schol •

La situation de l'EHPAD Akamanman situé à Morne-à-l'eau inquiète les autorités. Ces derniers mois, plusieurs plaintes ont été adressées au procureur de la République à propos de la gestion de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées. Et suite à cela, des inspections ont été menées par l'ARS et le Conseil Départemental. Aujourd'hui, l'ARS met la structure en demeure de retrouver une gestion claire et rigoureuse.

Akamanman