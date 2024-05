Élections européennes : faible intérêt manifeste des Guadeloupéens

Dans un mois, les Français seront appelés à se rendre aux urnes, pour les élections européennes. Ce scrutin ne semble pas passionner les électeurs guadeloupéens. En 2019, le taux de participation n'avait pas atteint 15%. Quelle est la tendance cette année ?

En promenant notre micro en Guadeloupe, on a constaté que peu de personnes savent à quel scrutin ils sont appelés à participer, le 8 juin prochain.

Pourtant, quand on leur évoque les Européennes, ils admettent volontiers que Bruxelles influe sur les affaires locales, notamment via les fonds qui sont alloués aux projets locaux.

Certains annoncent qu’ils iront voter mais, parfois, sans être véritablement au fait des propositions faites par les différents partis politiques en lice. Dans les faits, les élections européennes sont le scrutin le moins populaire dans l’archipel. Le taux de participation s’élevait à 14,35% en 2019.

Le professeur d’université Pierre-Yves Chicot dresse le même constat. Pour lui, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas un intérêt pour les actions de l’union européenne en Guadeloupe.

Ils savent qu’il y a des fonds européens qui contribuent à des équipements en Guadeloupe (...) En France, d’une manière générale, on continue à faire croire aux citoyens que le principal décideur est le pouvoir politique national (le président de la République, le gouvernement) et le pouvoir politique local (la Région, le Département et la commune). Or, 99% des lois qui sont votées au parlement français sont d’origine européenne. Pierre-Yves Chicot, professeur d’université

Pour rappel, cinq Guadeloupéens figurent sur des listes candidates aux Européennes de juin prochain.

