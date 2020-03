L’émoi et la colère de la communauté scolaire à la suite d’une altercation entre un parent d’élèves et un agent d’un école du Lamentin

Ch. Horn. •

L'altercation a eu lieu le 14 fevier dernier entre un parent d’élève et une ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. La maman de la petite fille âgée de 3 ans avait reproché à l’agent d’avoir tapé l’enfant, et s’était montrée particulièrement agressive envers l'agent, proférant des injures raciales.Un collectif d’agents et de parents d’élèves s'est constitué. Il demande à l’administration de tutelle de porter plainte contre l’agresseur.Une réunion s’est tenue mercredi soir, et le collectif à décidé, d’organiser une marche silencieuse jusqu’à la mairie du Lamentin, la semaine prochaine.