Eric Bagassien Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

En cause l’application de la réforme Blanquer. Avec le nouveau baccalauréat, le coefficient de l’option créole est très peu élevé. Conséquence, de moins en moins d’élèves la choisissent.De plus, l’enseignement de la langue a purement et simplement disparus du programme des filières technologiques et très peu de lycées ouvrent des classes pour l’enseignement du créole.